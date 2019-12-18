ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала вивезення в Росію комплектуючих для військової авіації

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 15:27
СБУ блокувала вивезення в Росію комплектуючих для військової авіації
Фото: комплектуючі для військової авіації (ssu.gov.ua)

Українці намагалися вивезти закордон комплектуючі для Су-25 і російських військово-транспортних літаків

Служба безпеки України (СБУ) блокувала дві спроби вивезення комплектуючих для військової авіації за кордон, зокрема в Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили в СБУ, в одному випадку громадянин Київської області намагався збути за кордон кілька агрегатів до винищувачів Су-25. Під час обшуків на складі, який орендував чоловік, СБУ вилучили комплектуючі до військової техніки, які були вкрадені з військових частин. За даним фактом триває перевірка на причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.

Також контррозвідники СБУ блокували спробу вивезення на поїзді "Кишинів-Москва" в Росію десять комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.

В обох випадках відкриті провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в грудні СБУ попередила контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. Зловмисники скоїли протиправне оформлення військових авиаагрегатов на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що з України намагалися незаконно вивезти танкові двигуни, призначені для комплектування бойових бронемашин, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ).

СБУ впродовж року викрила 17 іноземних агентів Суд виніс вирок агенту ФСБ, який планував теракт в Харківській області
Новини України Служба безпеки Українивоенная техникаконтрабанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся