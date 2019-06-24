CБУ викрила схему постачання продуктів харчування в ОРДЛО

Фото: вилучені продукти (ssu.gov.ua/ua)

Службою безпеки України нараховано збитки державному бюджету у розмірі 7, 7 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували схему постачання продуктів харчування на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зазначається, що протягом 2017 року два комерційні підприємства мали експортувати продукти харчування на адресу іноземних компаній транзитом через територію РФ.

"Натомість комерсанти здійснили незаконне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповані території нашої держави на загальну суму понад 500 млн гривень. Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася організаторами протиправної схеми на території ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені продукти та автомобілі (ssu.gov.ua/ua)

У СБУ повідомили, що лише за одним з контрактів на постачання продуктів харчування нібито до однієї з африканських країн нараховано збитки державному бюджету у розмірі 7, 7 мільйонів гривень.

"Наразі слідчі СБУ оголосили трьом фігурантам провадження про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та припинили протиправну діяльність групи осіб, які надавали сприяння терористичній організації "ДНР". Тоді повідомлялось, що СБУ перекрила поставки товарів до окупованих територій Донбасу.