СБУ викрила спробу вербування з боку ФСБ

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Від жителів Луганської області вимагали збір інформації про особовий склад правоохоронців регіону

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації намагалася завербувати двох мешканців Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що двох жителів селища Мілове під час візиту до родичів на територію Росії затримали співробітники ФСБ на кордоні Ростовської області. Російські спецслужби вимагали від українців збирати інформацію про особовий склад правоохоронних органів на території Луганської області.

"Представники російської спецслужби вимагали від Української визнання нібито підготовку диверсій на території РФ. Під час допитів затриманих, традиційно для дій російських спецслужб, застосовували психологічний і фізичний тиск. Дві доби українських громадян тримали в камері слідчого ізолятора без води і їжі. Після цього представники ФСБ стали схиляти бранців до конфіденційної співпраці, обіцяючи відпустити відразу після підписання відповідного зобов'язання. У разі відмови вони погрожували, зокрема, виключити контакти з родичами, які живуть на території РФ", - повідомили в СБУ.

По поверненню українці звернулися до СБУ та повідомили про спроби вербування з боку ФСБ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ФСБ намагалися завербувати полковника запасу Збройних сил України. Під час поїздки до родича в аннексированный Крим українець був затриманий російськими спецслужбами, які вимагали від нього збору розвідданих про українських військових в Запорізькій області.

Також повідомлялося, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати українську чиновницю. Жінку намагалися завербувати під час відвідування тимчасово окупованої території Луганської області.