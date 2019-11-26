ФСБ намагалася завербувати українського полковника

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Колишній український військовий повинен був збирати розвіддані в Запорізькій області

Федеральна служба безпеки Російської Федерації намагалася завербувати полковника запасу Збройних сил України під час поїздки до родича в аннексированный Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що співробітники російської спецслужби застосовували до українцю психологічний тиск, шантаж і висловлювали погрози на адресу його родичів.

"Вони змусили чоловіка дати згоду на конфіденційне співробітництво зі спецслужбою країни-агресора. За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, повинен був збирати відомості військового характеру щодо обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, "агент" повинен був передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів на Кримський півострів", - повідомили в СБУ.

Наголошується, що по приїзду додому чоловік самостійно звернувся в СБУ, де розповів про спробу вербування з боку ФСБ.

"Враховуючи, що людина добровільно повідомив правоохоронним органам про намір залучити його до конфіденційного співробітництва зі спецслужбами РФ і не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила спробу вербування чиновниці в Луганській області бойовиками "ЛНР" під час відвідування тимчасово окупованій території. Жінку намагалися втягнути в антидержавну діяльність, коли вона відвідувала своїх родичів на території ОРЛО.

Також повідомлялося, що СБУ попередила інформаційну спецоперацію ФСБ РФ з дискредитації Збройних сил України, затримавши завербованого кримчанина. Той планував поширення матеріалів про нібито низькому моральному стані ВСУ.