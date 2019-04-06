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Двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування

Новини » Суспільство    06.04.2019 - 10:47
Двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування
Ілюстративне фото (Spencer Platt/Getty Images)

Бойовики шляхом тортур змушували колишніх в'язнів збирати інформацію про ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ), залучені до операції Об’єднаних сил, отримали інформацію про чергові спроби вербування українців "спецслужбами" терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook

СБУ встановила, що представники збройних формувань Російської Федерації намагалися втягнути у злочинну діяльність на користь ворога двох колишніх в’язнів, які, звільнившись після відбуття покарання на окупованій території, намагалися перетнути лінію розмежування, щоб повернутися додому.

Однак у пункті пропуску чоловіків затримали представники так званого "МГБ ЛНР". Одного з них після відмови збирати для бойовиків інформацію щодо дислокації й переміщення військових підрозділів Об’єднаних сил, вони віддали "на перевиховання" "казакам". Члени "казачого" НЗФ піддали бранця жорстоким тортурам, і, зрештою, відпустили із забороною повертатися.

Інший колишній в’язень тричі намагався перетнути лінію розмежування і зміг виїхати з окупованої території лише з четвертого разу, після побиття у катівні "МГБ". Прибувши на підконтрольну уряду України територію Луганської області, чоловіки відразу надали українським правоохоронцям свідчення щодо обставин свого вербування.

Двоє екс-засуджених в &quot;ЛНР&quot; розповіли СБУ про вербування

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 квітня, близько третьої години ночі, неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил, затримано військовослужбовця-диверсанта 100-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ. 

Нагадаємо, 5 квітня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика. 

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