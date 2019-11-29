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У Запорізькій області затримали начальника Держгеокадастру на назаконних земельних оборудках

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 15:59
У Запорізькій області затримали начальника Держгеокадастру на назаконних земельних оборудках
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Через дії чиновника у держави було відчужено гектари землі в заповідній зоні

Співробітники Служба безпеки України (СБУ) викрили директора одного з відділів Держгеокадастру в Запорізькій області на масштабних зловживаннях із земельними ділянками лісового фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними силовиків, через дії чиновника у держави було відчужено гектари землі в заповідній зоні.

"Протягом 2018 року чиновник оформив на підставних осіб декілька земельних ділянок у заповідній зоні загальною площею 4 гектари. Потім для протиправної легалізації державна земля була кілька разів перепродана", - йдеться в повідомленні.

Збиток державі оцінили у майже мільйон гривень.

Зазначається, що під час обшуків за місцем роботи фігуранта справи силовики вилучили документацію, яка підтверджує незаконні оборудки з землею.

У Запорізькій області затримали начальника Держгеокадастру на назаконних земельних оборудках

Чиновнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, встановлюються причетні до незаконних земельних оборудок.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила харківських прикордонників на сприянні в міграції до Росії. Прикордонники допомагали переправляти нелегалів в РФ за 500-800 доларів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупівлю шкільних підручників. Місцеві влади внесли в видатки бюджету кошти на закупівлю електронних підручників.

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