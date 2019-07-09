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СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 14:04
СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР"
Фото: вилучені кошти і техніка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Загальний обсяг коштів, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як зазначається, на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечуває незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію. 

"Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

СБУ задокументувала, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси. 

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".  Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Також вони провели обшуки у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській у спільників "фінансистів".

Нагадаємо, СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок. Участики угрупування здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР", відкривши для цього рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР".

 

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