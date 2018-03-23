СБУ попередила незаконне привласнення майна ДПЗКУ вартістю понад 60 млн гривень

Підконтрольні екс-нардепу від "Партії регіонів" компанії через фіктивне підприємство оформили незаконну перереєстрацію прав власності на елеватор ДПЗКУ

Спіробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили незаконне привласнення майна ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" вартістю понад 60 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у Facebook.

"Співробітники СБУ спільно з прокуратурою у рамках комплексу заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у продовольчій сфері попередили незаконне привласнення елеватора ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" вартістю цілісного майнового комплексу понад шістдесят мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, представники групи компаній, підконтрольних екс-нардепу від "Партії регіонів", через фіктивне підприємство оформили незаконну перереєстрацію прав власності на елеватор з метою перепродажу та виведення коштів за кордон.

За повідомленням СБУ, потужності вказаного елеватора задіяні у рамках виконання договору з Китаєм, в рамках якого ДПЗКУ під гарантії уряду України надано кредитні кошти в сумі 1,5 мільярда доларів, а незаконне привласнення елеватора могло призвести до розірвання договору.

Наразі за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження, у рамках якого на підставі ухвали суду на цілісний майновий комплекс накладено арешт, чим забезпечено можливість ДПЗКУ продовжувати здійснювати господарську діяльність для виконання договору з Китаєм.

"У рамках кримінального провадження слідство ініціює у судовому порядку розгляд питання щодо повернення елеватора у власність державної корпорації. Триває досудове слідство з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до протиправного заволодіння державним майном", - йдеться у повідомленні.

Співробітники #СБУ спільно з прокуратурою у рамках комплексу заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у... Опубліковано Служба безпеки України 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" відшкодувала близько 70 млн гривень по корупційних справах.