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СБУ розслідує зв'язки кінопрокатників України зі спецслужбами РФ

Новини » Політика    23.07.2019 - 14:21
СБУ розслідує зв'язки кінопрокатників України зі спецслужбами РФ
Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

За даними СБУ, ряд компаній-кінопрокатників саботував просування і показ українських стрічок

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти кінопрокатників України за підозрою у зв'язках із спецслужбами Росії і саботажі показу українських фільмів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали суду.

Матеріали свідчать, що службові особи копаній "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine" та "Multi Media Distribution", починаючи з 2014 року по сьогодні, за сприяння російських спецслужб направляють гроші, отримані від господарської діяльності в Україні, для фінансування дій невстановлених осіб для здійснення масових заворушень на території України, посягання на її територіальну цілісність, дестабілізацію політичних і економічних ситуацій.

З матеріалів випливає, що ринок кінопрокату України поділений між вищепереліченими компаніями, які щорічно отримують у вигляді касових зборів близько 100 млн доларів.

За даними СБУ, спецслужби РФ протягом 2014-2016 років змушували власників кінопрокатних компаній направляти частину своїх доходів для фінансування дій з метою здійснення масових заворушень на території України. За даними відомства, власники вищезгаданих компаній використовуються як агенти впливу в Україні, диктуючи умови на ринку кіноіндустрії та саботуючи просування і показ українських стрічок.

Зазначено, що Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання правоохоронців і дав тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Варто додати, зазначені компанії з'явилися на українському ринку як дочірні підприємства компаній Росії, мають фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність самопроголошеної "Донецької народної республіки". Зокрема, в "Центральний республіканський банк ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу", який є відокремленим підрозділом групи, у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов'язкових платежів".

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ викрила колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ України, який працював на ФСБ Росії.

СБУ: група компаній "Мотор Січ" 2 роки фінансувала "ДНР" СБУ заблокувала нелегальні пасажирські перевезення з "ЛНР"
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