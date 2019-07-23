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СБУ расследует связи кинопрокатчиков Украины со спецслужбами РФ

Новости » Политика    23.07.2019 - 14:21
СБУ расследует связи кинопрокатчиков Украины со спецслужбами РФ
Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

По данным СБУ, ряд компаний-кинопрокатчиков саботировал продвижение и показ украинских лент

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против кинопрокатчиков Украины по подозрению в связях со спецслужбами России и саботаже показа украинских фильмов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы суда.

Материалы гласят, что служебные лица копаний "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine" и "Multi Media Distribution", начиная с 2014 года по сейчас, при содействии российских спецслужб направляют деньги, полученные от хозяйственной деятельности в Украине, для финансирования действий неустановленных лиц для совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизацию политических и экономических ситуаций.

Из материалов следует, что рынок кинопроката Украины поделен между вышеперечисленными компаниями, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов около 100 млн долларов.

По данным СБУ, спецслужбы РФ в течении 2014-2016 годов заставляли владельцев кинопрокатных компаний направлять часть своих доходов для финансирования действий с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины. По данным ведомства, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент.

Указано, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал временный доступ к оригиналам документов, которые содержат банковскую тайну.

Стоит добавить, указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний России, имеют финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Напомним, ранее сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В частности, в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода", который является обособленным подразделением группы, в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей".

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ разоблачила бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ России.

СБУ: группа компаний "Мотор Сич" 2 года финансировала "ДНР" СБУ заблокировала нелегальные пассажирские перевозки из "ЛНР"
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