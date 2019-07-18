СБУ викрила завербованого агента ФСБ

Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

CБУ викрила колишнього працівника МВС України, який працював на ФСБ РФ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України, який працював на ФСБ Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Спецслужби встановили, що мешканець Полтавської області , колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році на матеріальній основі на території тимчасово анексованого Криму.

"Зловмисник виконував завдання російської спецслужби через особисті зв’язки і здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів у Полтавській області. Він також передавав кураторам списки мобілізаційного резерву, а також добровольців і волонтерів регіону, які приймали участь в АТО/ООС",- повідомляє СБУ.

Фото: затримання зловмисника СБУ (ssu.gov.ua)

Зазначається, що зібрані матеріали агент пересилав через відпрацьовані співробітниками ФСБ РФ канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей з кураторами на території АР Крим та РФ.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що управління СБУ в Закарпатській області відкрило кримінальну справу щодо сепаратизму за фактом ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття. Зокрема, провадження розпочате за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України").