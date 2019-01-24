СБУ розслідує дві справи про розкрадання на підприємствах "Укроборонпрому"

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Мова йде про розслідування фінансових порушень на Житомирському бронетанковому заводі

Служба безпеки України розслідує дві справи про фінансові порушення на підприємствах "Укроборонпрому". Про це на засіданні антикорупційного комітету Ради повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справи передали СБУ влітку 2018 року. Зокрема, розслідуються справи про розкрадання на Житомирському бронетанковому заводі. Він також пояснив, що розслідуванням фінансових злочинів на підприємствах "Укроборонпрому" слідчі СБУ займаються тільки за рішенням прокурорів.

Зазначимо, минулої весни журнал "Новое время" опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що нардеп Сергій Пашинський причетний до корупційної схеми на цьому заводі. Як приклад привели підозрілий контракт на поставку Житомирським бронетанковим заводом БМП, які закупили в Польщі, куплені раніше у Чехії як металобрухт, за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антикорупційний комітет Ради звернеться до РНБО з приводу корупції у сфері оборони. Зокрема, у комітеті наполягають, щоб РНБО рекомендував провести службові розслідування у зв'язку із закриттям корупційних справ.

"Я думаю, що там можна знайти незаконно закриті справи", - підкреслив голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством, нардеп Ігор Луценко.