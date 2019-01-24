Антикорупційний комітет звернеться до РНБО щодо корупції у сфері оборони

Фото: Ігор Луценко (УНІАН)

Комітет рекомендує перевірити законність закриття деяких кримінальних справ по корупції у сфері оборони

Комітет Верховної ради з питань запобігання корупції звернеться до Ради національної безпеки та оборони через закриття кримінальних проваджень щодо корупції в оборонному секторі. Про це заявив голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством, народний депутат Ігор Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у комітеті наполягають, щоб РНБО рекомендувало провести правоохоронцям службові розслідування по закритим провадженням щодо корупції.

"На наступному засіданні комітету я запропоную колегам проголосувати за звернення до РНБО, щоб вони розглянули питання та у рамках своїх повноважень порекомендували щось президенту. Наприклад, РНБО може рекомендувати, щоб всі органи досудового розслідування, починаючи від САП і СБУ, провели службові розслідування по закритим провадженням. Я думаю, що там можна виявити абсолютно незаконно закриті", - заявив Луценко.

На його думку, РНБО також може рекомендувати застосування службових санкцій до тих осіб, які закрили кримінальні корупційні провадження в оборонній сфері.

"Наступне засідання комітету відбудеться у пленарну середу, 6 лютого", - додав Луценко.

Нагадаємо, глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у 2017 році анонсував створення нового підрозділу НАБУ, який займеться оборонною сферою.

РБК-Україна також писало, що у 2018 році Європейський парламент відзначив прогрес України у впровадженні реформ, однак закликав продовжувати роботу по боротьбі з корупцією.