СБУ розслідує авіакатастрофу в Ірані за трьома статтями

Служба безпеки України розслідує авіакатастрофу в Ірані за трьома статтями Кримінального Кодексу. Про це йдеться в повідомленні СБУ в Facebook.

Повідомляється, що авіакатастрофа українського Boeing в Ірані розслідується за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного або повітряного транспорту), ч. ст 2. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Також повідомляється, що слідчі СБУ продовжують збір інформації в рамках розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора України змінив кваліфікацію авіакатастрофи в Ірані на статті, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Раніше також стало відомо, що робота з розшифровки бортових самописців збитого в Ірані літака МАУ буде проводитися в Україні.

Авіакатастрофа Boeing 737 під Тегераном сталася 8 січня 2020 року. Лайнер Boeing 737-8KV виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб.

11 січня Тегеран визнав, що літак був збитий силами ППО в результаті "людської помилки".