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Разумков доручив комітету з нацбезпеки провести засідання через атаку на літак МАУ

Новини » Політика     13.01.2020 - 11:17
Разумков доручив комітету з нацбезпеки провести засідання через атаку на літак МАУ
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Атаку на літак МАУ має обговорити комітет з питань засідання нацбезпеки та оборони

Голова ВР Дмитро Разумков доручив комітету з питань засідання нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український літак в Ірані. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, постанова може бути розглянуто на засіданні парламенту у вівторок.

"Я хотів би звернутись до комітетів з питань Національної безпеки та оборони та міжнародного співробітництва провести засідання, висловити свою позицію, позицію Верховної ради. Так само я звертаюсь до наших колег підготувати постанову ВРУ щодо цих подій, зробити це якомога швидче", - заявив Разумков.

Разумков пізніше додав, що засідання комітету відбудеться у другій годині.

"Деякі напрацювання вже є. Засідання комітету відбудеться у другій годині. Розглянути її, доопрацювати для того, щоб ми завтра вже могли її розглянути", - додав він.

Нагадаємо, 8 січня Іран збив український літак, на борту якого було 176 людей. Вони всі загинули. Іран визнав свою вину і висловив співчуття.

Зазначимо, борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі.

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