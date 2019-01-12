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У СБУ розповіли, чому викликали Гриценко

Новини » Вибори 2019    12.01.2019 - 20:06
У СБУ розповіли, чому викликали Гриценко
Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко запросили в СБУ як свідка

Кандидата в президенти, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка запросили в СБУ як свідка у зв'язку з оприлюдненням ним інформації про обставини російської окупації Донбасу і анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Facebook.

Як повідомляється, виклик пов'язаний з оприлюдненням Гриценко в одному з телевізійних ефірів інформації про обставини російської окупації Донбасу і анексії Криму.

Наголошується, що "свідчення громадян про відомі їм факти розгортання гібридної агресії РФ є патріотичною громадянською позицією".

"Разом з тим, з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою Гриценка, оскільки ще на початку тижня чоловік, який, назвавши своє прізвище, заявив про юридичне представлення його інтересів, погодив зручний для Гриценка час візиту в Службу та з'ясував причини і підстави для запрошення", - йдеться в повідомленні.

У СБУ розповіли, чому викликали Гриценко

Зазначимо, партія "Громадянська позиція" висунула Гриценка кандидатом у президенти. Питання висунення кандидата на вибори президента України делегати партії розглянули в ході з'їзду 11 січня.

Нагадаємо, вчора в прес-службі Гриценка повідомили, що його викликають на допит в СБУ.

Проте в СБУ цю інформацію РБК-Україна не підтвердили.

"У мене такої інформації на даний момент немає. Я не чула такого. Щоб розуміти кого і куди треба розуміти, яка справа. Поки офіційно знайти слідчого, щоб він мені підтвердив таке. Я не знайшла", - повідомили в СБУ.

Також раніше повідомлялося, що екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка в Росії офіційно звинуватили в "закликах до терористичної діяльності".

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