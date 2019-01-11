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Гриценко вызвали на допрос в СБУ

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 14:30
Гриценко вызвали на допрос в СБУ
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

В СБУ не подтверждают информацию о вызове Гриценко на допрос

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.

Бондаренко отметила, что допрос Гриценко назначен на 11:00 15 января.

"Знаем только день и время. Вторник, 11:00", - сказала она, отметив, что причина вызова неизвестна.

Впрочем, в СБУ не подтверждают информацию о вызов Гриценко на допрос.

"У меня такой информации на данный момент нет. Я не слышала такого. Чтобы понимать кого и куда надо понимать, какое дело. Пока официально найти следователя, чтобы он мне подтвердил такое...я не нашла", - сообщили РБК-Украина в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Гражданская позиция" выдвинула Гриценко кандидатом в президенты. Вопрос выдвижения кандидата на выборы президента Украины делегаты партии рассмотрели в ходе съезда сегодня, 11 января.

Как писало РБК-Украина, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в России официально обвинили в "призывах к террористической деятельности".

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