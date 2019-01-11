Гриценко выдвинули кандидатом в президенты

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко выдвинула партия "Гражданская позиция"

Партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы партии.

Указано, что вопрос выдвижения кандидата на выборы президента Украины делегаты партии рассмотрели в ходе съезда.

За это решение единогласно проголосовали все присутствующие делегаты.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины.

РБК-Украина также сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 8 января 2019 года зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. А первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Добавим, после проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях. По данным агентства, ошибки и неточности обнаружили в е-декларациях всех кандидатов.