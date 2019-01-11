ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гриценко выдвинули кандидатом в президенты

Новости » Политика    11.01.2019 - 13:11
Гриценко выдвинули кандидатом в президенты
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко выдвинула партия "Гражданская позиция"

Партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы партии.

Гриценко выдвинули кандидатом в президенты

Указано, что вопрос выдвижения кандидата на выборы президента Украины делегаты партии рассмотрели в ходе съезда.

За это решение единогласно проголосовали все присутствующие делегаты.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины.

РБК-Украина также сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 8 января 2019 года зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. А первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Добавим, после проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях. По данным агентства, ошибки и неточности обнаружили в е-декларациях всех кандидатов.

КИУ сообщил о первых фактах незаконной агитации В ЦИК рассказали, когда будут регистрировать кандидатов в президенты
Новости Украины президентские выборыГриценко Анатолий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь