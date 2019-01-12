В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля

Кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как сообщается, вызов связан с обнародованием Гриценко в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

Отмечается, что "показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются патриотической гражданской позицией".

"Вместе с тем, с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - говорится в сообщении.

Отметим, партия "Гражданская позиция" выдвинула Гриценко кандидатом в президенты. Вопрос выдвижения кандидата на выборы президента Украины делегаты партии рассмотрели в ходе съезда 11 января.

Напомним, вчера в пресс-службе Гриценко сообщили, что его вызывают на допрос в СБУ.

Однако, в СБУ эту информацию РБК-Украина не подтвердили.

"У меня такой информации на данный момент нет. Я не слышала такого. Чтобы понимать кого и куда надо понимать, какое дело. Пока официально найти следователя, чтобы он мне подтвердил такое. Я не нашла", - сообщили в СБУ.

Также ранее сообщалось, что экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в России официально обвинили в "призывах к террористической деятельности".