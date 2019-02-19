У СБУ розповіли про плани команди Савченко організувати віче на виборах-2019

Замголови СБУ закликав українців не піддаватися на провокації

Евгений Моринец из команды народного депутата Надежды Савченко под руководством куратора из России планировали проведение так называемого вече 31 февраля в день выборов 2019, на котором хотели радикализировать общество. Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране во время выборов сообщил замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В СБУ отметили, что Дульский - куратор провокаций, который находится на территории РФ. Он предоставлял указания по указанным провокациям Моринцу.

"Белая Балаклава" вместе с Дульским выбрала дату 31 марта - день выборов для проведения так называемого вече, на котором планировалось радикализировать общество. Моринец планировал реализовать эту провокационную акцию. Во время обыска изъят у него так называемый коктейль Молотова, который он планировал использовать в ближайшее время в столице", - сказал Кононенко.

"На завершающем этапе подготовки Дульский предоставил указания Моринцу объединить всех по горизонтальному принципу. Объединить активистов, которые "толкают" определенные вопросы в обществе", - сообщили в СБУ.

Кононенко призвал граждан Украины не поддаваться на провокации.

"С учетом изложенного, обращаюсь к гражданам, не поддаваться на провокации псевдопатриотов. Моринец по социальному статусу безработный. Вчера ему было объявлено подозрение по ст. 109. Сегодня в столице ему будут выбирать меру пресечения", - подчеркнул замглавы СБУ.

Напомним, в СБУ заявили, что члены команды арестованного нардепа Надежды Савченко готовили провокации на выборах 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, Кононенко заявил, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине.

Добавим, Центральная избирательная комиссия отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины. Отказ мотивирован тем, что она не предоставила документы, подтверждающие уплату залога.