У СБУ розповіли про хакерські атаки російських спецслужб

Атаки могли створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій

В Службе безопасности Украины рассказали о попытках спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в избирательном процессе на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что кураторы из РФ наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения. Оно предназначалось для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

Указано, что мужчина был администратором закрытого хакерского интернет-форума российского происхождения. Подозреваемый подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые по денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки интернет-сайтов государственных органов.

Фото: задержанный

"По заключению специалистов такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестру Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий", - отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства хакера. В ходе обысков была обнаружена компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого форума.

В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и ЦИК каждые 40 секунд.

Как писало РБК-Украина ранее, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с работниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование ЦИК.