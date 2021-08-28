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СБУ викрила розкрадання 2 млн гривень, передбачених на зарплати працівникам "Укрзалізниці"

Автор: Инна Собора

У Харківській області СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів "Укрзалізниці". Посадовці привласнили майже 2 млн гривень, виділених на заробітну плату працівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За матеріалами слідства, до злочинної схеми причетні посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія". Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали.

Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше СБУ викрила схему незаконної закупівлі деталей для "Укрзалізниці" з ОРДЛО.

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Служба безпеки УкраїниУкрзалізницяРозкрадання коштів