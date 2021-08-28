UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ раскрыла хищение 2 млн гривен, предусмотренных на зарплаты работникам "Укрзализныци"

Автор: Инна Собора

В Харьковской области СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств "Укрзализныци". Чиновники присвоили почти 2 млн гривен, выделенных на заработную плату работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам следствия, к преступной схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее СБУ разоблачила схему незаконной закупки деталей для "Укрзализныци" с ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкрзализныцяХищение средств