ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ викрила схему незаконної закупівлі деталей для "Укрзалізниці" з ОРДЛО

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 14:20
СБУ викрила схему незаконної закупівлі деталей для "Укрзалізниці" з ОРДЛО Фото: СБУ викрила закупку з ОРДЛО деталей для "Укрзалізниці" (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці" під виглядом "інноваційної" продукції. Її закуповували з ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Серед організаторів оборудки - громадянин РФ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі "Укрзалізниці", вартість якої становить понад 3 млрд гривень.

При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Фото: вилучені матеріали (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес