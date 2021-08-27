СБУ викрила схему незаконної закупівлі деталей для "Укрзалізниці" з ОРДЛО

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці" під виглядом "інноваційної" продукції. Її закуповували з ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Серед організаторів оборудки - громадянин РФ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі "Укрзалізниці", вартість якої становить понад 3 млрд гривень.

При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Фото: вилучені матеріали (ssu.gov.ua)