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СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука: що відомо

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Київ, Четвер 24 червня 2021 10:51
СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука: що відомо Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Служба безпеки України проводить слідчі дії по справі народного депутата Віктора Медведчука. Політика підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі СБУ.

У СБУ підтвердили, що зараз проходять слідчі дії по цій справі, але деталі будуть згодом.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку", - повідомили РБК-Україна у прес-службі.

Крім того, депутат від ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні з самого ранку правоохоронці проводять чергові обшуки у Медведчука.

"Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив він.

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

Як писало РБК-Україна, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

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Віктор Медведчук обшук
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