СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука: що відомо
Служба безпеки України проводить слідчі дії по справі народного депутата Віктора Медведчука. Політика підозрюють у державній зраді.
Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі СБУ.
У СБУ підтвердили, що зараз проходять слідчі дії по цій справі, але деталі будуть згодом.
"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку", - повідомили РБК-Україна у прес-службі.
Крім того, депутат від ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні з самого ранку правоохоронці проводять чергові обшуки у Медведчука.
"Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив він.
Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.
Як писало РБК-Україна, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.