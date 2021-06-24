СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука: що відомо

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі СБУ.

У СБУ підтвердили, що зараз проходять слідчі дії по цій справі, але деталі будуть згодом.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку", - повідомили РБК-Україна у прес-службі.

Крім того, депутат від ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні з самого ранку правоохоронці проводять чергові обшуки у Медведчука.

"Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив він.