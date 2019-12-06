СБУ проводить обшуки на Рівненській митниці

Служба безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії на Рівненській митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на UA:Рівне.

Зазначається, що обшуки відбуваються в адмінприміщеннях. Підстава - кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ Державним бюро розслідувань. Йдеться про статтю 364 ККУ "Зловживання владою та службовим становищем".

"В нас тривають слідчі дії на митному посту "Рівне". Приїхали працівники СБУ, їх цікавлять документи щодо здійснення у 2018 році митних оформлень. Ми їм надали всі документи, які їх цікавлять, добровільно. І слідчі дії на цьому закінчилися. Там до митниці, зі слів, взагалі питань немає. Є питання до суб'єкта, до підприємства, яке здійснювало митне оформлення", - зазначив заступник начальника Рівненської митниці Сергій Панчук.

РБК-Україна писало, що 26 листопада заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальский заявив про проведення обшуку у нього вдома. Того ж дня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці.

Раніше слідчі Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) проводили обшуки на території Миколаївської митниці.