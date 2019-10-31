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На Миколаївській митниці проходять обшуки

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 14:27
На Миколаївській митниці проходять обшуки
Фото: Миколаївська митниця (shipovnik ua)

Обшуки пов'язані з можливими неправомірними діями попереднього керівництва митниці

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки на території Миколаївської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської митниці ГФС.

Як повідомляється, обшуки пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

За словами начальник Миколаївської митниці Державної фиксальной служби Романа Кріля, він особисто надав інформацію щодо можливих неправомірних дій попереднього керівництва митниці.

"Мною особисто була представлена інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без нарахування антидемпінгового мита. В результаті є підозра, що держава зазнала збитків на суму 162,7 млн гривень", - повідомив Роман Кріль.

За його словами, правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".

"Розраховую, що професійні дії СБУ та ДБР допоможуть викрити правопорушників і належним чином покарати їх. Це буде демонструвати прогрес на шляху до очищення митної служби від шлейфу корупції і від осіб, які є носіями корупційної культури", - повідомив Крилами.

Нагадаємо, 29 жовтня у колишнього нардепа Богдана Дубневича пройшли обшуки. Поже в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи за фактом відмивання доходів, які були отримані злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також недостовірного декларування з боку Богдана та Ярослава Дубневичів.

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