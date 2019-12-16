У Львівській області провели обшуки на шести шахтах

Фото: обшуки на шахтах (gp.gov.ua)

Керівництво шахт використовували не за призначенням працю підлеглих

У Львівській області провели обшуки у шести шахтах, в рамках спецоперації з викриття зловживань керівництва шахт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Повідомляється, що кілька керівників одного шахт одного з держпідприємств використовували не за призначенням працю підлеглих.

"Керівник шахти в той час, коли працівники повинні були виконувати роботи на шахті, залучав їх до будівництва будинку на земельній ділянці, яка належить його дружині. Також, за даними слідчих, окремі працівники займалися в робочий час підприємництвом, деякі - систематично виїжджали за кордон і виконували роботи, не пов'язані з діяльністю підприємства, а деякі - виготовляли на території шахти тротуарну плитку на продаж на обладнанні, підключеному до мережі шахти", - повідомили в ГПУ.

Крім цього були задокументовані факти відсутності шахтарів на робочих місцях. Так, відповідно до табелів обліку шахтарі перебували під землею, тоді як насправді на своїх робочих місцях були лише близько 10% робочих. 40 робочих при цьому фактично відсутні на робочому місці, отримуючи при цьому зарплату.

За даним фактом відкрито провадження за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України виявила незаконний видобуток вугілля на Донбасі на 8 млн гривень. Крім цього, незаконний видобуток вугілля могла призвести до екологічної катастрофи.

Також повідомлялося, що у Львівській області викрили масштабні махінації з виплатами із Фонду соціального страхування через професійні захворювання. Нанесений збиток оцінюється у близько мільйона гривень.