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СБУ другий день поспіль проводить обшуки в КМДА

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 15:13
СБУ другий день поспіль проводить обшуки в КМДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Службовців КМДА викрито на зловживаннях на користь третіх осіб

Протягом останніх двох днів у кількох департаментах Київської міської державної адміністрації (КМДА) проводяться обшуки Службою безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадський рух ЧЕСНО.

За словами прес-секретаря СБУ, було викрито службових осіб Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань Державного архітектурно-будівельного контролю КМДА та Департаменту ДАБІ у місті Києві на зловживаннях на користь третіх осіб.

За розподілом обов’язків діяльність згаданих Департаментів курує заступник голови КМДА фігурант кількох антикорупційних розслідувань Вячеслав Непоп.

Станом на 18 грудня 2019 року обшуки тривають ще у кількох департаментах, назви яких СБУ не розголошує.

Відносно посадових осіб департаментів готують для вручення повідомлення про підозру про вчинення злочину.

РБК-Україна писало, що у Львівській області провели обшуки у шести шахтах, в рамках спецоперації з викриття зловживань керівництва шахт.

Нагадаємо, у Службі безпеки України розповіли деталі обшуків в службових приміщеннях Держслужби з надзвичайних ситуацій Одеської через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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