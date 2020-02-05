СБУ проводить обшуки на каналі "1+1"

Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата України Олександра Дубинського Telegram.

Повідомляється, що обшуки проходять в офісі, де проходить обшук, працюють журналісти проектів "Гроші" і "Секретні матеріали".

За словами співробітників телеканалу, обшуки пов'язані зі справою про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Зокрема, СБУ підозрює, що журналіст "1+1" Євген Куксін злив скандальні записи.

Нагадаємо, 15 січня в мережу виклали запис розмови Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і глави НБУ Якова Смолія. На записах вони обговорювали пояснення зміцнення курсу гривні для президента Володимира Зеленського. При цьому, під час розмови Гончарук називав себе "повним профаном в економіці" і стверджував, що у президента "примітивне розуміння" економічних і фінансових процесів.

Після СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Через скандал з прослуховуванням 17 січня Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському. У той же день Зеленський провів зустріч з Гончаруком, під час якої не прийняв відставку прем'єра.