СБУ проводит обыски во Львовском горсовете

"Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования.