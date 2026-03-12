RU

СБУ проводит обыски во Львовском горсовете

09:51 12.03.2026 Чт
1 мин
Следственные действия могут быть связаны с бронированием военнообязанных
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: СБУ проводит обыски во Львовском горсовете (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины утром 12 марта проводит обыски в одном из управлений Львовского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского городского совета.

"Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования.

Обыски во Львовском горсовете

Напомним, в июле прошлого года Служба безопасности Украины уже проводила обыски в административных зданиях Львовского городского совета. В тот раз - по подозрению в хищении почти 2 млн гривен, выделенных на ремонт домов, поврежденных обстрелами России.

В то же время во Львовском городском совете тогда отметили, что в их зданиях якобы не проводились никакие обыски, только в рамках расследования были вручены подозрения.

