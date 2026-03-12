UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді

09:51 12.03.2026 Чт
1 хв
Слідчі дії можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безпеки України вранці 12 березня проводить обшуки в одному з управлінь Львівської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської міської ради.

"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.

Обшуки у Львівській міськраді

Нагадаємо, у липні минулого року Служба безпеки України вже проводила обшуки у адміністративних будівлях Львівської міської ради. Того разу - через підозру у розкраданні майже 2 млн гривень, виділених на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами Росії.

Водночас у Львівській міській раді тоді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводилися жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниЛьвів