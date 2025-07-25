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СБУ проводит обыски во Львовском горсовете, - источники

Пятница 25 июля 2025 13:22
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СБУ проводит обыски во Львовском горсовете, - источники Фото: СБУ проводит обыски во Львовском горсовете (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины сегодня, 25 июля, проводит обыски в административных зданиях Львовского городского совета по подозрению в хищении денег на восстановлении домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Во Львове проводят обыски из-за хищения почти 2 млн гривен, выделенных на ремонт домов, поврежденных обстрелами РФ", - отмечают источники.

Сообщается, что речь идет о ремонтах домов на улице Стрыйской, которые выполняла компания "Рембуд".

Под подозрением находятся:

  • директор ЛКП "Ремстрой" Олег Полищук
  • экс-и.о. председателя Франковского РА Оксана Струмеляк
  • руководительница Галицкого РА Галина Гладик.

Что говорят в горсовете

Во Львовском городском совете отметили, что в их зданиях якобы не проводятся никакие обыски, только в рамках расследования были вручены подозрения.

"Продолжается расследование по закупке окон для дома на ул. Стрыйской, который пострадал от ракетного удара. В его рамках вручены подозрения должностным лицам, которые в 2023 году координировали экстренное восстановление объекта. Речь идет об управленческих решениях, которые принимались в критических условиях - под давлением времени, безопасности жителей и нехватки ресурсов", - добавили в горсовете.

Дела о хищении средств во Львовской области

Напомним, ранее ГБР разоблачило схему хищения бюджетных средств во Львовской области. Сына действующего народного депутата подозревают в причастности к сделке.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с должностными лицами Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали схему завладения бюджетными средствами общины.

Также мы писали, что у бывшего и действующего чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ.

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Служба безопасности Украины Львов
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