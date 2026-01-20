В мэрии Днепра и нескольких областях проводятся обыски по факту хищения госсредств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции в Telegram и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Отмечается, что ряд обысков проводится на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей, по согласованию прокуратуры и в соответствии с судебным постановлением.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов.

Фото: обыски в производстве по факту хищения госсредств (t.me/UA_National_Police)

Обыски проводятся на местах расположения полигона твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по адресам регистрации и проживания фигурантов, а также в транспортных средствах, которые они используют.

Кроме того, в Нацполиции добавили, что с целью изъятия документов один из обысков проводится в помещении Днепровского городского совета.

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина отметила, что речь идет не об обысках у руководства мэрии, а именно в КП, которое находится в помещении Днепровского городского совета.