В мэрии Днепра и нескольких областях проводятся обыски по факту хищения госсредств
Национальная полиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения государственных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции в Telegram и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.
Отмечается, что ряд обысков проводится на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей, по согласованию прокуратуры и в соответствии с судебным постановлением.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов.
Фото: обыски в производстве по факту хищения госсредств (t.me/UA_National_Police)
Обыски проводятся на местах расположения полигона твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по адресам регистрации и проживания фигурантов, а также в транспортных средствах, которые они используют.
Кроме того, в Нацполиции добавили, что с целью изъятия документов один из обысков проводится в помещении Днепровского городского совета.
Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина отметила, что речь идет не об обысках у руководства мэрии, а именно в КП, которое находится в помещении Днепровского городского совета.
Хищение средств
Напомним, недавно Государственное бюро расследований разоблачило преступную организацию, которая разворовала почти три миллиарда гривен на инженерных боеприпасах для Сил обороны Украины. В основном, на некачественных противотанковых и противопехотных минах.
Ранее задержали экс-чиновника Министерства обороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.
В конце декабря правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией. Она нанесла "Укрэнерго" ущерб на более 168 млн гривен.
Трем участникам схемы было сообщено о подозрении. Среди них - директор коммерческого предприятия, бывший директор электропоставщика и ответственное должностное лицо "Укрэнерго".