Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики к предстоящим атакам РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Готовимся к зиме и восстанавливаем энергетику: генерацию, сети распределения, теплоэлектростанции, ТЭЦ, котельные. К декабрю планируем добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности", - заявил он.

По словам Шмыгаля, на Украине началась подготовка к защите энергообъектов от вражеских атак. Да, одним из способов защиты является децентрализация генерации. По мнению премьера, российские террористы будут атаковать, прежде всего, статические крупные электростанции, но не смогут поразить передвижные небольшие объекты.

"Сегодня правительство упрощает процедуры по установке мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Также снимаем бюрократические преграды для проведения воздушных линий электропередачи и подстанций. Это ускорит энергетическое восстановление и создаст прочную, менее уязвимую для врага систему", - подчеркнул он.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике – читайте в материале РБК-Украина.

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