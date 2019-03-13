СБУ перевіряє рахунки "Батьківщини"

На рахунки партії було перераховано 3,5 млн гривень

Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области в рамках дела об отмывании денег проверяет счета политической партии "Батькивщина". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление Печерского районного суда Киева от 12 марта.

В соответствии с постановлением, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 14 февраля 2019 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица, вероятно, с целью сокрытия незаконного происхождения средств, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 миллиона гривен.

При этом установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 в сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в третьем квартале 2018 года.

"В настоящее время в уголовном производстве, с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк" и исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, составляющие банковскую тайну по банковскому счету № 2600426373 ПАО "Мегабанк", - говорится в постановлении.

Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документам о движении средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО "Мегабанк". Кроме того, деньги также вносились на партийный счет в ПриватБанке.

Напомним, ранее в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщалось, что партия "Батькивщина" в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривен от фейковых доноров.

Как писало РБК-Украина ранее, Госбюро расследований открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" кандидата на президентские выборы 2019 Юлии Тимошенко.

Кроме того, в начале марта Национальная полиция начала расследование на основе расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором говорилось о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу партии "Батькивщина".