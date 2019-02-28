"Батьківщина" отримала мільйони від фейкових донорів, - розслідування

Фото: лідер "Батькивщині" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Політсила протягом другого півріччя 2018 року отримала мільйони гривень від фейкових донорів

Партія "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 року отримала мільйони гривень від фейкових донорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що мільйони гривень, які протягом другого півріччя 2018 року надходили на рахунки партії в якості вкладів, робились через підставних осіб.

Згідно з українським законодавством, політичні партії, представлені у Верховній раді, отримують державне фінансування. Це зобов'язує їх щоквартально щорічно заповнювати фінансові звіти повинна публікуватися та інформація про кошти, що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

У другому півріччі 2018 року в ході активної фази передвиборчої агітації лідера "Батьківщини" і кандидата в президенти України Юлії Тимошенко внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті зазначено, що десятки українців з невеликих міст і селищ жертвували партії Тимошенко по 150 і більше тис. гривень.

Журналісти з'ясували, що серед найбільших донорів "Батьківщини" є касирка супермаркету в передмісті Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, записане на методистку з дитячого саду в Умані. При цьому більшість з них вперше чули про свої пожертвування, що вказує на використання партією персональних даних українців з метою легалізації коштів, отриманих невідомим шляхом.

Одна з донорів з Кіровоградської області, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок "Батьківщини" майже 150 тис. гривень зізналася, що зробити це її попросила жінка з місцевого відділення партії, яка свого часу допомогла жінці з лікуванням доньки.

Зазначимо, що це не перший випадок використання персональних даних українців при відправці платежів на рахунок "Батьківщини".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань відкрило справу про можливе відмивання коштів партією "Батьківщина" кандидата на президентські вибори 2019 Юлії Тимошенко.