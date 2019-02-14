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ДБР розслідує можливе відмивання коштів "Батьківщиною"

Новини » Політика    14.02.2019 - 11:53
ДБР розслідує можливе відмивання коштів "Батьківщиною"
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Журналісти раніше виявили невідповідність у фінансових звітах партії

Держбюро розслідувань відкрило справу про можливе відмивання коштів партією "Батьківщина" кандидата на президентські вибори 2019 Юлії Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Повідомляється, що суд зобов'язав ДБР відкрити справу за фактом можливого відмивання коштів, а в бюро підтвердили, що досудове розслідування триває. Зазначимо, згідно з розслідуванням Bihus.Info між звітом "Батьківщини" і реальними внесками є суттєві невідповідності. Відповідно до звітів 2016-2017 років партія отримувала по кілька тисяч гривень від пенсіонерів, які згодом заявили, що перераховували всього по 2, 4 або 10 гривень.

Крім того, повідомляється про випадки, коли заявлені донори взагалі спростовували внесення коштів і не мали відношення до партії.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій в 2019 році. Зокрема, на роботу ВО "Батьківщина" виділили 37,317 млн гривень.

До цього агентство виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій.

 

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