Поліція відкрила справу після розслідування журналістів про внески "Батьківщини"

Фото: лідер "Батькивщині" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У розслідуванні говорилося про можливі маніпуляції з грошовими внесками на користь партії Тимошенко

Національна поліція 1 березня розпочала досудове розслідування на основі розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", в якому говорилося про можливі маніпуляції з грошовими внесками на користь партії "Батькивщина". Про це повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня по ч. 4 статті 159-1, тобто порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборної агітації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Провадження було відкрито за результатами виходу в засобах масової інформації матеріалу, який може свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборної агітації. Зокрема, мова йде про матеріал, продемонстрованому в програмі журналістських розслідувань "Схеми", - повідомив він.

За його словами, автори матеріалу повинні будуть співпрацювати зі слідством, та надати необхідні слідству матеріали.

Нагадаємо, у розслідуванні говорилося, що партія "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 року отримала мільйони гривень від фейкових донорів. У другому півріччі 2018 року в ході активної фази передвиборчої агітації лідера "Батьківщини" і кандидата в президенти України Юлії Тимошенко внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті зазначено, що десятки українців з невеликих міст і селищ жертвували партії Тимошенко по 150 і більше тис. гривень.