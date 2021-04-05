RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

СБУ провела навчання в Рівному: звільняли суд від "терористів"

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) провела в Рівненській області антитерористичні навчання. Співробітники спецпідрозділу "Альфи" очистили будівлю суду від "терористів" і звільнили захоплених ними заручників.

Про це повідомила прес-служба СБУ в Facebook.

За легендою навчань, умовні терористи захопили будівлю господарського суду в Рівному і утримують заручників. Спецпідрозділ "Альфа" оперативно виїхало на місце і провела успішну операцію по знешкодженню "терористів".

На опублікованому СБУ ролику видно, як "терористи" вриваються в приміщення суду і захоплюють заручників. Сигнал про це надійшов до чергового спецслужби. Бійці "Альфи" протягом декількох секунд виїхали на місце події. Захоплення і знешкодження злочинців відбулося практично миттєво.

Нагадаємо, раніше СБУ провела антитерористичні навчання щодо захисту інфраструктури в Луганській області. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Відзначимо, заступник голови комітету парламенту з питань медичної національної безпеки Мар'яна Безугла раніше заявила, що Верховна рада може схвалити реформу СБУ вже влітку 2021 року. Йдеться про законопроект президента Володимира Зеленського №3196-д.

РБК-Україна повідомляло, що Рада схвалила за основу закон президента про реформу Служби безпеки України в кінці січня. "За" проголосували 285 нардепів.

Детальніше про реформу СБУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Служба розшуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Україниучениятеррористы
Читайте також
Влітку українські прикордонники проведуть спільні навчання з військовими Британії
"Готував теракт": ФСБ РФ заявило про затримання "прихильника українських націоналістів"
Прогноз погоди