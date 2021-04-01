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Рада може проголосувати закон Зеленського про реформу СБУ уже влітку

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 13:40
Рада може проголосувати закон Зеленського про реформу СБУ уже влітку Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Заступник голови комітету парламенту з питань медичної національної безпеки Мар'яна Безугла заявила, що Верховна рада може схвалити реформу Служби безпеки України вже влітку. Йдеться про законопроект президента Володимира Зеленського №3196-д.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Законопроект про СБУ ми плануємо підготувати до обговорення у комітеті до кінця весни, щоб влітку проголосувати в другому читанні й в цілому. За основу зала підтримала законопроект у кінці січня", - зазначила депутат.

Нардеп повідомила, що до закону на цей час надійшло близько 2,5 тисячі поправок.

"До нас у комітет потрапила неофіційна методичка від СБУ, в якій розписано, як народним депутатам до цього законопроекту подавати поправки й аргументувати їх... ряд нардепів подали поправки, слідуючи цим рекомендаціями, які за фактом скасовують реформу відомства. Однак такі поправки не переважають", - розповіла заступник голови комітету.

За її словами, велика ж частина пропозицій, що надійшли від комітетів, нардепів досить цікаві й спираються на досвід взаємодії з СБУ.

Крім того, Безугла допускає, що закон про територіальну оборону Рада може прийняти вже в цьому році.

"У 2021 році (може прийняти, - ред.). Я не буду ставити вужчі рамки", - сказала заступник голови комітету.

Нагадаємо, прийнятим ВР в першому читанні законопроектом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності.

Так, в кінці січня Рада схвалила за основу закон президента про реформу Служби безпеки України. "За" проголосували 285 нардепів.

Детальніше про реформу СБУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Служба розшуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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