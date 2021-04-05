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СБУ провела учения в Ровно: освобождали суд от "террористов"

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Ровенской области антитеррористические учения. Сотрудники спецподразделения "Альфы" очистили здание суда от "террористов" и освободили захваченных ими заложников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

По легенде учений, условные террористы захватили здание хозяйственного суда в Ровно и удерживают заложников. Спецподразделение "Альфа" оперативно выехало на место и провела успешную операцию по обезвреживанию "террористов".

На опубликованном СБУ ролике видно, как "террористы" врываются в здание суда и захватывают заложников. Сигнал об этом поступил дежурному спецслужбы. Бойцы "Альфы" в течение нескольких секунд выехали на место происшествия. Захват и обезвреживание преступников произошло практически мгновенно.

Напомним, ранее СБУ провела антитеррористические учения по защите инфраструктуры в Луганской области. По легенде, "террористы" планировали совершить диверсии в регионе, но были обезврежены.

Отметим, заместитель главы комитета парламента во вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая ранее заявила, что Верховная рада может одобрить реформу СБУ уже летом 2021 года. Речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского №3196-д.

РБК-Украина сообщало, что Рада одобрила за основу закон президента о реформе Службы безопасности Украины в конце января. "За" проголосовали 285 нардепов.

Подробнее о реформе СБУ читайте в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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Новости Украины Служба безопасности Украиныучениятеррористы
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