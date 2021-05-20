СБУ проводить навчання в Одесі: встановили блокпости, перевіряють транспорт
Служба безпеки України (СБУ) проводить навчання в Одесі. По місту встановили блокпости, нібито шукають терористів.
Так, блокпости стоять в районі Григорівки, Нових Біляр, повороту на порт "Південний". Правоохоронці перевіряють транспорт.
Як раніше повідомляли в СБУ, навчання проходитимуть на території всієї області протягом 20-21 травня.
Тренування пройдуть в умовах, "максимально наближених до реальних", в районі селищ Григорівка, Боляри і Нові Біляри Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".
Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів.
Раніше СБУ і МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах.
Нагадаємо, у Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання.