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СБУ проводить навчання в Одесі: встановили блокпости, перевіряють транспорт

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Четвер 20 травня 2021 11:59
СБУ проводить навчання в Одесі: встановили блокпости, перевіряють транспорт Фото: СБУ проводять навчання в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) проводить навчання в Одесі. По місту встановили блокпости, нібито шукають терористів.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Так, блокпости стоять в районі Григорівки, Нових Біляр, повороту на порт "Південний". Правоохоронці перевіряють транспорт.

Як раніше повідомляли в СБУ, навчання проходитимуть на території всієї області протягом 20-21 травня.

Тренування пройдуть в умовах, "максимально наближених до реальних", в районі селищ Григорівка, Боляри і Нові Біляри Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів.

Раніше СБУ і МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах.

Нагадаємо, у Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання.

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