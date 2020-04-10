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СБУ провела ще один допит Лероса

Новини » Політика     10.04.2020 - 16:02
СБУ провела ще один допит Лероса
Фото: Гео Лерос після допиту в СБУ (facebook.com/MasiNayyem)

Це вже другий допит нардепа Службою безпеки

Слідчі Служби безпеки провели черговий допит народного депутата фракції "Слуги народу" Гео Лероса у справі щодо оприлюднення плівок за участі брата голови Офісу президента Дениса Єрмака. Про це у Facebook повідомив адвокат нардепа Масі Найєм.

За його словами, Лерос відповів на всі питання слідчих.

"Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді. За нашою інформацією, по цій справі допитали також інших осіб, про яких ЗМІ писали раніше", - зазначив Найєм.

Нагадаємо, в кінці березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака - Денисом, де той обговорює призначення на різні посади в держорганах.

З ініціативи голови Офісу президента Державне бюро розслідувань і Служба безпеки відкрили низку кримінальних проваджень проти Лероса. Зокрема, за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака та за фактом шахрайства.

Кримінальну справу відкрила також Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки у цьому випадку провадження порушили за фактом можливого зловживання владою при призначенні на посади в державні органи.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 квітня нардеп з’явився на допит у ДБР, а вже через три дні Лероса допитали в СБУ.

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