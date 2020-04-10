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СБУ провела еще один допрос Лероса

Новости » Политика     10.04.2020 - 16:02
СБУ провела еще один допрос Лероса
Фото: Гео Лерос после допроса в СБУ (facebook.com/MasiNayyem)

Это уже второй допрос нардепа Службой безопасности

Следователи Службы безопасности провели очередной допрос народного депутата фракции "Слуги народа" Гео Лероса в деле касательно обнародования пленок при участии брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом в Facebook сообщил адвокат нардепа Маси Найем.

По его словам, Лерос ответил на все вопросы следователей.

"Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео предоставил ответы. По нашей информации, по этому делу допросили также других лиц, о которых СМИ писали ранее", - отметил Найем.

Напомним, в конце марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака - Денисом, где тот обсуждает назначение на различные должности в госорганах.

По инициативе главы Офиса президента Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Уголовное дело открыла также Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.

Как сообщало РБК-Украина, 3 апреля нардеп явился на допрос в ГБР, а уже через три дня Лероса допросили в СБУ.

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