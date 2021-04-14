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СБУ проводить масштабні навчання у Херсонській області. Особлива увага до адмінмежі з Кримом

Новость на русском → Херсонська область, Середа 14 квітня 2021 19:03
СБУ проводить масштабні навчання у Херсонській області. Особлива увага до адмінмежі з Кримом Фото: СБУ проводить навчання у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України проводить у Херсонській області масштабні антитерористичні навчання. Особлива увага приділяється адміністративній межі з Кримом та морській прибережній зоні регіону.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Участь в антитерористичних навчаннях в регіоні беруть підрозділи СБУ, військовослужбовці Збройних сил, прикордонники, поліцейські, а також підрозділи Держслужби спеціального транспорту.

"Заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних", - наголосили в СБУ.

Силовики на період навчань взяли під посилений контроль та охорону стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Херсонської області, зокрема, морські порти, об'єкти енергопостачання, аеропорт та мости.

"СБУ просить із розумінням поставитися мешканців Херсонщини і гостей області до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань", - додали у спецслужбі.

Фото: СБУ проводить навчання у Херсонській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, поблизу адмінмежі з окупованим Кримом зараз проводяться військові навчання. Українські військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.

Крім того, СБУ мала сьогодні розпочати антитерористичні навчання у Харківській області. Тренування триватимуть до кінця травня і будуть зосереджені на прикордонних районах.

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