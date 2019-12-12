Курченко програв суд про штраф на 15 млн гривень за Брокбізнесбанк

Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Курченко намагається скасувати накладений АМКУ штраф

Олігарх-втікач Сергій Курченко програв Антимонопольному комітету України перший суд у справі про штраф на 15 млн гривень за придбання "Брокбізнесбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що Господарський суд Києва відмовив Курченку в задоволенні позову проти АМКУ. Бізнесмен вимагав визнати недійсним рішення регулятора у справі про отримання контролю над "Брокбізнесбанком" без дозволу АМКУ.

Представник Курченка заявив, що олігарх був не належним чином повідомлений про розслідування АМКУ, а його представнику відмовили у дослідженні зібраних фактів. Крім того, він просив визнати недопустимими докази, такі як відомості кримінальних проваджень, отриманих від правоохоронних органів.

Курченко в суді намагається оскаржити рішення АМКУ від 20 листопада 2018, що стосується покупки "Брокбізнесбанку" без дозволу Антимонопольного комітету. За порушення конкурентного законодавства олігарха оштрафували на 15 млн гривень.

Нагадаємо, в жовтні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку". Рішення про його ліквідацію було прийняте Національним банком ще в 2014 році.