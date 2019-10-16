В Україні завершилася ліквідація ще одного банку Курченка

Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Фонд гарантування продав усе майно і активи "Брокбізнесбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарху-втікачеві Сергію Курченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Повідомляється, що Фонд гарантування продав все наявне майно і активи "Брокбізнесбанку", а за виручені кошти погасив борги його кредиторів.

"Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора "Брокбізнесбанку" припинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію "Брокбізнесбанку" ще в 2014 році. Тоді повідомлялося, що "Брокбізнесбанк" займає 17 місце за розміром активів серед 181 банків України. На початок 2014 р. чисті активи банку склали 26,914 млрд грн, власний капітал - 14,478 млрд грн, регулятивний капітал - 14,121 млрд грн.

Стратегічним інвестором "Брокбізнесбанку" є група компаній "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" бізнесмена Сергія Курченка.

Нагадаємо, 31 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів завершил процедуру ліквідації "Реал банку", який пов'язують з Курченко.