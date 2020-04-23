У Херсонській області викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків

Фото: виготовлення підробленого антисептика (ssu.gov.ua)

Підроблений товар вироблявся для продажу в різних регіонах України

Служба безпеки України викрила масштабне виробництво підроблених антисептичних препаратів в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що підпільний цех з кустарного виготовлення дезінфекторів був обладнаний на території одного з приватних підприємств у Новотроїцьку. Підроблений товар сумнівної якості проводився під виглядом вітчизняних торговельних марок для продажу на території різних регіонів України.

"Контрафактний товар фігуранти виробляли під виглядом вітчизняних торговельних марок для продажу на території різних регіонів України. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці нелегального виробництва майже 8 тонн фальсифікованих дезінфікуючих розчинів", - повідомили в СБУ.

Вилучена продукція направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Київській області правоохоронці викрили нелегальний продаж антисептичної продукції через інтернет. Двоє жителів Броварів продавали антисептики через інтернет.

Також повідомлялося, що з початку введення карантину в Україні поліція викрила понад 400 осіб, які займалися шахрайством або поширювали неправдиву інформацію про коронавирусе.