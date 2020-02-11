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СБУ проводить обшуки в "Київметробуді"

Новини » Політика     11.02.2020 - 15:18
СБУ проводить обшуки в "Київметробуді"
Іллюстративне фото (ssu.gov.ua)

Обшуки також проводят у відділеннях АБ "Укргазбанку"

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки в ПАТ "Київметробуд". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Обшуки також проводять у відділеннях АБ "Укргазбанку" та ряду приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро. Йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів.

Раніше анонсували, що метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Зазначимо, що вартість будівництва станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів виділив 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар.

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